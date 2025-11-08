Haberler

Galatasaray Kocaeli'nde Coşkuyla Karşılandı

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Kocaeli'ye gelerek taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı. Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

GALATASARAY, Süper Lig'in 12'inci haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor müsabakası için Kocaeli'ye geldi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor, yarın saat 17.00'da Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray kafilesi bu maç için, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden kara yoluyla Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde konaklayacağı otele geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale ve tezahüratlar eşliğinde takımlarını coşkuyla karşıladı. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız santrforu Victor Osimhen ise yoğun istek üzerine taraftarlara üçlü çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
