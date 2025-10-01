Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! işte Türkiye'nin sıralaması
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup etmesi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. İşte güncel puan durumu ve sıralama...
Türkiye'yi, Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.
GALATASARAY LIVERPOOL'U DEVİRDİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla ülke puanı da değişti.
UEFA ÜLKELER SIRALAMASI SON DURUM
1- İngiltere 96.561
2 - İtalya 85.946
3 - İspanya 80.081
4 - Almanya 76.404
5 - Fransa 69.108
6 - Hollanda 61.867
7 - Portekiz 58.667
8 - Belçika 56.150
9 - Türkiye 44.000
10 - Çekya 40.700