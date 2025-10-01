Haberler

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! işte Türkiye'nin sıralaması

Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! işte Türkiye'nin sıralaması
Galatasaray kazandı, UEFA ülke puanı güncellendi! işte Türkiye'nin sıralaması
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup etmesi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. İşte güncel puan durumu ve sıralama...

Türkiye'yi, Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.

GALATASARAY LIVERPOOL'U DEVİRDİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla ülke puanı da değişti.

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI SON DURUM

1- İngiltere 96.561

2 - İtalya 85.946

3 - İspanya 80.081

4 - Almanya 76.404

5 - Fransa 69.108

6 - Hollanda 61.867

7 - Portekiz 58.667

8 - Belçika 56.150

9 - Türkiye 44.000

10 - Çekya 40.700

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (1)

Hülagü:

Büyük takım be

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
