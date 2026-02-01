Haberler

Galatasaray ligde 8. kez kalesini gole kapadı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-0 yenerek bu sezon 8. kez kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, ligde en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

Galatasaray, Kayserispor maçıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon 8. kez kalesini gole kapadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Kayserispor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ligde 2 hafta sonra gol yemeden müsabakayı tamamladı. Aslan ayrıca Kayseri karşılaşmasıyla ligde 8. kez kalesini gole kapadı.

Galatasaray, bu sezon ligde 14 gol yerken, bu alanda Göztepe'den sonra en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor. - İSTANBUL

