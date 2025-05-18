Galatasaray, Kayserispor'u Ağırladı; Osimhen'le Dolu Bir Maç Geçti

Galatasaray, Kayserispor'u Ağırladı; Osimhen'le Dolu Bir Maç Geçti
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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmada, kaleyi Muslera'ya emanet etti. Taraftar, Victor Osimhen'e büyük ilgi gösterdi. Ayrıca Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı da şampiyonluk kupasını aldı.

GALATASARAY, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Ali Şansalan düdük çaldı. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Volkan Ahmet Narinç ile Mehmet Kısal yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Trabzonspor maçının 11'ine göre Kayserispor maçında tek değişikliğe gitti. Kupa finalinde forma giyen Günay Güvenç, Kayserispor karşılaşmasında yedek kulübesinde yer aldı. Günay'ın yerine tecrübeli teknik adam, kalede Muslera'yı görevlendirdi.

Kaleyi Muslera'ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'dan oluşturdu. Orta sahada Torreira ile Lemina ikilisini bozmayan Okan Buruk, sağda Yunus Akgün, forvet arkasında Sara ve sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı sahaya sürdü. 51 yaşındaki tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki değişmez tercihi ise Victor Osimhen oldu.

SARI-KIRMIZILARDAN VICTOR OSIMHEN TEZAHÜRATLARI

Galatasaraylı taraftarlar maç öncesi Victor Osimhen'e büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar "Stay with us Osimhen" pankartı açarken, tüm stat "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratlarında bulundu. 26 yaşındaki golcü oyuncu, tribünlerin bu ilgisine alkışla karşılık verdi. Ardından ısınma sırasında kale arkasına doğru yönelen Victor Osimhen, tribünlere doğru yönelerek üçlü çektirdi.

19 MAYIS'A ÖZEL TİŞÖRT

Sarı-kırmızılı futbolcular, Kayserispor karşılaşması öncesi ısınmaya 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel tişörtüyle çıktı. Tribünlerde de Türk bayrakları sallanırken, maç öncesi statta, "Bütün büyük zaferler küçük bir adımla başlar" ile "Yüzyıllar geçse de üzerinden unutulmayacak 19 Mayıs'ta atılan adımlar" pankartları açıldı.

GALATASARAY ZENA KADIN SUTOPU TAKIM KUPA KALDIRDI

Kadınlar 1'inci Lig final serisi üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 11-9 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getiren Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı, şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk sonrası kupa, Galatasaray - Kayserispor maçına getirildi. Maç öncesi sahaya çıkan Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı'na kupayı başkan Dursun Özbek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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