Galatasaray, Kayserispor'u 2-0 Geride Bıraktı

Galatasaray, Kayserispor'u 2-0 Geride Bıraktı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-0 yendi. İlk yarıda Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle öne geçti.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal

Galatasaray : Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Bellona Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Bourabia, Cardoso, Nazon

Goller: Dk. 26 Osimhen, Dk. 29 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )

Sarı kartlar: Dk. 15 Sallai, Dk. 30 Barış Alper Yılmaz, Dk. 42 Sara ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bellona Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

12. dakikada Osimhen'in sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci Bilal sağına yatarak topu kornere çeldi.

17. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Sanchez'in ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla top üstten auta gitti.

21. dakikada Sara'nın kaptırdığı topta Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek'e aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ramazan'ın vuruşunda top, Muslera'nın müdahalesiyle yandan kornere çıktı.

26. dakikada Galatasaray, 1-0 öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde, Osimhen altıpas çizgisi önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.

29. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Torreira'nın kafayla indirdiği topa penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuran Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

38. dakikada Carole'un ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Cardoso'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu çıkartarak gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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