Galatasaray Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen son idman topla ısınma ve taktik çalışmalarla geçti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor