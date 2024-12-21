Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için antrenman çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp pas çalışmaları ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor