Üye Girişi
Haberler
Erzurum Palandöken'de çığ düştü: 1'i ağır 5 yaralı
Erzurum'da çığ faciası! "Öldü" denilen milli sporcu hayata döndürüldü
Palandöken'deki çığ faciası sonrası Mehmet Sekmen'den tepki çeken sözler
Sporcuların üstüne çığ düştü, başkan kendini aklama derdinde
Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
Saldırganın hesabında Türkiye'yi de hedef alan paylaşım
Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
Terör örgütünü kuşattılar! 25 bin kişi, saldırı için emir bekliyor

Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Kayserispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için antrenman çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp pas çalışmaları ve taktik çalışmalarla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
img

Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
img

Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini görünce rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
Tartıştığı kadını öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
Doktorlara maaş beklentileri soruldu, işte telaffuz ettikleri rakamlar
Colani çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili kendini savundu
Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.