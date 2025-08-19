Galatasaray Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

