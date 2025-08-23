Galatasaray, Kayseri'ye Geldi
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray, özel uçakla Kayseri'ye ulaştı. Takım burada taraftarlar tarafından karşılandı ve konaklayacağı otele geçti.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak Galatasaray, Kayseri'ye geldi.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Kayseri Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Takımı burada taraftar karşıladı.
Zecorner Kayserispor-Galatasaray maçı yarın RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak.
