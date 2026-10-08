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Galatasaray, Kasımpaşa'yı ağırlayacak; Okan Buruk kulübede olamayacak

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Lesley Ugochukwu Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek; men cezası alan teknik direktör Okan Buruk ise kulübede yer alamayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

RAMS Park'taki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı. "Cimbom" bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü.

Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi.

Galatasaray'da eksikler

Sarı-kırmızılı ekipte Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kartla cezalandırılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ugochukwu, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

Öte yandan bu haftaki idmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.

Okan Buruk, takımın başında görev alamayacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak.

Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, yarın takımının başında yer alamayacak.

Ligde son 38 iç saha maçında mağlup olmadı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 38 maçta mağlubiyet görmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Ligin tek namağlup takımı Kasımpaşa

Kasımpaşa, ilk 6 hafta itibarıyla Süper Lig'deki tek namağlup takım konumunda bulunuyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu ile sezona iyi bir giriş yapan İstanbul ekibi, ilk 6 maçında Trabzonspor, İstanbul Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı. Kasımpaşa, ligde Arca Çorum FK ile Gençlerbirliği'ni de mağlup etmeyi başardı.

Lacivert-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

Kaynak: AA
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