Galatasaray ligde 5 maç sonra kalesini gole kapadı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek, 5 maç sonra kalesini gole kapatma başarısını gösterdi.

Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasıyla Trendyol Süper Lig'de bu sezon 5 maç sonra gol yemeden mücadeleyi tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 5 maç sonra kalesini gole kapadı. Bu maç öncesinde son olarak RAMS Park'taki Trabzonspor müsabakasında gol yemeyen Cimbom daha sonra ligde oynadığı Kocaelispor, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsumspor ve Antalyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapatamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
