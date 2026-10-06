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Galatasaray, Kasımpaşa mesaisinde Okan Buruk yönetiminde çift kale maç yaptı

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Antrenman çift kale maçla sona ererken sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yeniden idmana çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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