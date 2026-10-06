Galatasaray, Kasımpaşa mesaisinde Okan Buruk yönetiminde çift kale maç yaptı

Galatasaray, Kasımpaşa mesaisinde Okan Buruk yönetiminde çift kale maç yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü. Antrenman çift kale maçla sona ererken sarı-kırmızılılar yarın saat 17.00'de yeniden idmana çıkacak.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA