Galatasaray, Kasımpaşa mesaisinde Okan Buruk yönetiminde çift kale maç yaptı

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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA