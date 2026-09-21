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Galatasaray, Kasımpaşa mesaisinde Okan Buruk yönetiminde çift kale maç yaptı

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Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarını Kemerburgaz'da sürdürdü. Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman Okan Buruk yönetiminde yapıldı ve çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 9 Ekim Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 pas ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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