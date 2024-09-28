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Galatasaray-Kasımpaşa Maçında VAR Hakemi Ali Şansalan

Galatasaray-Kasımpaşa Maçında VAR Hakemi Ali Şansalan
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Bugün oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması Galatasaray ile Kasımpaşa arasında, Video Yardımcı Hakem olarak Ali Şansalan görev alacak. Maç, saat 20.00'de RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Galatasaray- Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ali Şansalan oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa bugün saat 20.00'de RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ozan Ergün olacak.

Sarı-kırmızılılar ile lacivert-beyazlılar arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Şansalan'a AVAR olarak Mustafa Savranlar eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Yerel Haberler Ali Şansalan Galatasaray Kasımpaşa Politika Futbol Spor

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