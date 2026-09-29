Galatasaray, Kasımpaşa maçı için Kemerburgaz'da günü çift antrenmanla tamamladı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında sarı-kırmızılılar, salonda kuvvet çalışması yaptı. Teknik ısınmayla başlayan günün ikinci idmanı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dar alanda turnuva ile sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı