Galatasaray, Kasımpaşa maçı için Kemerburgaz'da günü çift antrenmanla tamamladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dar alanda turnuva ile sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında sarı-kırmızılılar, salonda kuvvet çalışması yaptı. Teknik ısınmayla başlayan günün ikinci idmanı, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dar alanda turnuva ile sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00 ve 16.00'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı