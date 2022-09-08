Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda 5'erli 4 gruba ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular, iki farklı alanda 4 minyatür kaleli organizasyon üzerinde durdu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Özel program dahilinde salonda çalışan Haris Seferovic ve Yunus Akgün idmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Fredrik Midtsjö takımdan ayrı çalıştı.

Sezon başında takımda düşünülmeyen ve rezerv takımda olan sol bek Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez A takımla çalışmada yer aldı.

MKE Ankaragücü'ne transfer olan Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı, Eyüpspor'a giden Ömer Bayram'ın yanı sıra, başka takımlara transferi gündemde olan Oğulcan Çağlayan, Emre Akbaba ve Christian Luyindama idmana katılmadı.

İdman öncesinde dün 28. doğum gününü kutlayan Abdülkerim Bardakcı için pasta kesildi. Abdülkerim'e pastasından ilk lokmayı takımın yaşça en küçük oyuncusu Efe Akman yedirdi.

Antrenmanı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk de izledi.

Galatasaray, yarın yapacağı çalışmayla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.