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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki mücadele ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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