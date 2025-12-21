Haberler

Galatasaray-Kasımpaşa maçından notlar

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakada 11'de 4 değişiklik yaptı. Taraftarlar, Mauro Icardi'ye özel destek verirken, Milan Baros da maçta tribünleri selamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi müsabakanın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta lacivert-beyazlıları konuk etti.

Galatasaray, mücadeleye Günay Güvenç, Rolanda Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Gabriel Sara, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç, Cihan Akgün ve Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Buruk, kupada ilk 11 oynattığı Arda, Sara, Ahmed ve Gökdeniz'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Sanchez, Torreira, Yunus ve Barış Alper'i başlangıç kadrosuna aldı.

Icardi'ye "özel" destek

Galatasaraylı taraftarlar, ısınma sırasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye destekte bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, bütün futbolcuları tribüne tek tek çağırırken, geçen günlerde takımdan ayrılacağı mesajını veren Icardi'yi ise iki kez davet etti. Yıldız santrfor, taraftarların isteğini kırmayarak iki defa onların yanına gitti ve "üçlü" çektirdi.

Taraftarlar, maç öncesi seremonide ise Icardi için, "Bir futbolcudan fazlası. Ruhumuzun bir parçası" ifadelerinin yer aldığı pankart açtı

Milan Baros, tribünleri selamladı

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Milan Baros, müsabakayı statta izledi.

Kasımpaşa mücadelesi için RAMS Park'a gelen Çekyalı eski santrfora taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Önce ultrAslan'ın olduğu kuzey tribününde sete çıkan Baros, sonrasında sahaya inerek taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Galatasaray'da 2008-2023 arasında 4 sezon forma giyen Milan Baros, 116 resmi maçta 61 gol attı. Yıldız futbolcu, 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol krallığı yaşadı.

Türkiye'de Galatasaray dışında Antalyaspor'da da forma giyen Milan Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımın eski futbolcuların Lukas Podolski de tribünlerden maçı izledi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
