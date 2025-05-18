Galatasaray Kars'ta Şampiyonluk Coşkusunu Yaşadı

Galatasaray Kars'ta Şampiyonluk Coşkusunu Yaşadı
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Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Kars'ta taraftarları sokaklara döktü. Renkli kutlamalarda taraftarlar meşalelerle yürüyüş yaptı.

- Kars'ta Galatasaraylılar sokaklara akın etti

KARS - Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan Galatasaray'da taraftarlar Kars'ta sokaklara akın ederek 5. yıldız ve şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Kayserispor 3-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğu ilan etti. Karşılaşmanın ardından sokaklara dökülen sarı-kırmızılı taraftarlar doyasıya şampiyonluğu kutladı.

Kazımpaşa Caddesi üzerinde bulunan at heykeli önünde toplanan sarı kırmızılı taraftarlar buradan meşalelerle bedesten bölgesine yürüdü. Kars Kalesi önünde toplanan taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalarda taraftarların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Spor
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