Galatasaray, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor
Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. İdman, dinamik ısınma, koşu çalışmaları ve pas çalışmaları ile devam etti.
GALATASARAY, Süper Lig'in 2'nci haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasının ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
