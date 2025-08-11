Galatasaray, Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 2'nci haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maç için antrenmanlarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. İdman, dinamik ısınma, koşu çalışmaları ve pas çalışmaları ile devam etti.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasının ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

