Galatasaray, kamp için Avusturya'ya gitti

Galatasaray, 8-18 Temmuz tarihleri arasında ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak için Avusturya'ya gitti. Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular, İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Avusturya'ya hareket etti.