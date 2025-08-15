Galatasaray, Kaleci Günay Güvenç'in Sözleşmesini Uzattı
Galatasaray Kulübü, tecrübeli kaleci Günay Güvenç'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı. Güvenç, kulüple toplam 21 maçta forma giydi ve 4 kupa kazandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır." denildi.
Galatasaray'da toplam 21 maçta forma giyen tecrübeli kaleci, 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
