Galatasaray, Kaleci Günay Güvenç ile Sözleşme Uzattı
Güncelleme:
Galatasaray, 34 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç'in sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattığını açıkladı.

GALATASARAY, 34 yaşındaki kalecisi Günay Güvenç ile sözleşme uzattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar resmi sitelerinden yaptığı açıklamada, "?Profesyonel futbolcumuz Günay Güvenç'in sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
