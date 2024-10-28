Galatasaray Kafilesi Beşiktaş Maçı için Stadyuma Hareket Etti
Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maç için RAMS Park'a doğru yola çıktı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamlayan kafile, taraftarların destekleriyle stadyuma uğurlandı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray kafilesine, yola çıkış esnasında taraftar destek oldu. Kafile tesislerden çıkarken meşale yakan ve tezahüratlarda bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını stadyuma uğurladı.