Galatasaray, kadınlarda Judo Süper Lig şampiyonu oldu

Güncelleme:
Spor Toto Kadınlar Judo Süper Lig müsabakalarında Galatasaray, 13 kulüpten 96 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Madalya kazanan diğer kulüpler ise Konya Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kağıt ve İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu.

Spor Toto Kadınlar Judo Süper Lig müsabakalarında Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyona, 13 kulüpten 96 sporcu katıldı.

Madalya kazanan kulüpler şöyle:

1. Galatasaray

2. Konya Büyükşehir Belediyespor

3. Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kağıt

3. İzmir Büyükşehir Belediyespor

