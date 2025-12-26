Galatasaray, kadınlarda Judo Süper Lig şampiyonu oldu
Spor Toto Kadınlar Judo Süper Lig müsabakalarında Galatasaray, 13 kulüpten 96 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluğa ulaştı. Madalya kazanan diğer kulüpler ise Konya Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kağıt ve İzmir Büyükşehir Belediyespor oldu.
Türkiye Judo Federasyonunun Ankara'daki tesislerinde düzenlenen organizasyona, 13 kulüpten 96 sporcu katıldı.
Madalya kazanan kulüpler şöyle:
1. Galatasaray
2. Konya Büyükşehir Belediyespor
3. Kocaeli Büyükşehir Belediyespor Kağıt
3. İzmir Büyükşehir Belediyespor
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor