Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Barbolini ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi. Kulüp, Barbolini'ye gelecekte başarılar diledi.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini'nin sözleşmesi feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Massimo Barbolini ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kadın voleybol takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 22 maçta aldığı 15 galibiyetle 5. sırada yer alıyor. Avrupa'da ise CEV Kupası'nda çeyrek finale yükselen Galatasaray, ilk maçta deplasmanda Fransa'nın Levallois Paris Saint-Cloud takımını 3-2 yenmişti.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
