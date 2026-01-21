Haberler

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'ndan 3 oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgilendirme

Güncelleme:
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, oyuncuları Frantti, Sylla ve Lukasik'in sağlık durumları hakkında bilgi verdi. Frantti 6 hafta tedavi görecek, Sylla VakıfBank maçında yok, Lukasik'in durumu ise maç saatinde belirlenecek.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, oyunculardan Alexandra Frantti, Myriam Sylla ve Martyna Lukasik'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Frantti'nin antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından 6 haftalık tedavi sürecine başlandığı belirtildi.

Sylla'nın dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine devam edilirken tecrübeli smaçörün VakıfBank karşılaşmasında kadroda yer almayacağı kaydedildi.

Lukasik'in ise dün gerçekleştirilen idmanda sağ bileğine top gelmesi sonucu yaşadığı sağ el travması nedeniyle VakıfBank maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verileceği açıklandı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
