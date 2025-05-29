Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Massimo Barbolini ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Massimo Barbolini ile 2 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Massimo Barbolini ile 2 senelik sözleşme imzaladı. Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Barbolini'nin Türkiye Ligi'nde başarılar elde etmesini beklediklerini belirtti.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, İtalyan başantrenör Massimo Barbolini ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

RAMS Park'taki imza törenine Barbolini'nin yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ile kadın voleybol takımının menajeri Neşve Büyükbayram katıldı.

Mehmet Cibara, daha önce Barbolini ile birlikte çalıştığını belirterek "Kendisi Türkiye'de Milli Takım başantrenörlüğü görevini yaptı. Son bir buçuk senedir de ABD'de çalışıyordu. Onunla irtibat halindeydik. Geçen sene davet ettiğimde kontratı olduğunu ancak bitince gelebileceğini söylemişti ama biz biraz daha fazla zorladık. Kırmadı bizi. Önümüzdeki seneden itibaren kendisi bizimle beraber olacak. Gelmeden önce bizim bu seneki bütün maçlarımızı izledi. Gerekli gördüğü yerlere takviyeleri önerdi. Biz de kendi önerimizle hemen hemen transferi bitirdik." ifadelerini kullandı.

Gelecek sene için hedeflerini büyüttüklerini vurgulayan Cibara, "Önümüzdeki sene Avrupa'da ve Türkiye'de kupa kazanmak istiyoruz. Türkiye'nin kadın voleybolundaki büyük başarısında bizim de katkımızın olmasını istiyoruz. Tamamen bitmiş olmasa da önümüzdeki senenin planlarını büyük ölçüde tamamlamış görünüyoruz. Başarılı olmamamız için hiçbir sebep görmüyorum." şeklinde konuştu.

Massimo Barbolini ise Galatasaray'da önceden çok güzel işler yaptığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Türkiye Ligi gerçekten dünyadaki en iyi liglerden biri. Tekrar bu camiada olduğum için çok büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Transferlerimiz için de oldukça mutluyum. Şimdiden bir söz vermek istemiyorum. Kazandığım zaman konuşmayı seviyorum. Çok fazla çalışıp çok emek verip hedeflediklerimize ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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