2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley: Galatasaray: 3 Kuzeyboru: 0

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Çeyrek Final maçında Kuzeyboru'yu 3-0'lık skorla yenerek dörtlü finale yükseldi. Kaptan İlkin Aydın, 16 sayıyla en skorer oyuncu oldu.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 26-24, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek dörtlü finale yükseldi. Kaptan İlkin Aydın 16 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Kaja Grobelna 13 ve Wang Yuanyuan 12 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Galatasaray, dörtlü final etabında V. Bank ile eşleşti. AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü final 24-25 Mart 2026 tarihlerinde Ankara'daki Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

