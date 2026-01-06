Haberler

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarın Darta Bevo'ya konuk olacak

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Belçika'nın Darta Bevo ekibiyle karşılaşacak. Maç yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Belçika'nın Darta Bevo ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

REO Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, 16'lı final turunda Portekiz temsilcisi Porto'yu 3-1 ve 3-0'lık setlerle mağlup ederek 8'li final turuna yükseldi.

Rövanş mücadelesi, 14 Ocak Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

