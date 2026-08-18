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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Polonyalı Oliwia Domin'i Transfer Etti

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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Polonyalı orta saha oyuncusu Oliwia Domin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Polonyalı orta saha oyuncusu Oliwia Domin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray Kadın Futbol Takımımız, Polonya Kadın Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Oliwia Domin ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Czuwaj Przemysl, Resovia ve UKS SMS Lodz takımlarında forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, son olarak görev yaptığı Fransız ekibi Dijon FCO'da geçen sezon 21 maçta oynadı.

Kaynak: AA
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