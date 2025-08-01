Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 7 Yeni Oyuncuyla Güçlendi
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Angel Mukasa, Narin Yakut, Kezban Tağ, Elif Keskin, Melike Öztürk, Julia Hickelsberger ve Valentina Giacinti'yi kadrosuna kattı. Kulüp, yeni transferlere başarı diledi.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 7 oyuncuyu kadrosuna kattı.
Kulübün açıklamasına göre Angel Mukasa, Narin Yakut, Kezban Tağ, Elif Keskin, Melike Öztürk, Julia Hickelsberger ve Valentina Giacinti, kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada yeni transferlere Galatasaray formasıyla başarı dileğinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor