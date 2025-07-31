Galatasaray Kadın Futbol Takımı 6 Oyuncusuyla Yeni Sözleşme İmzaladı
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 6 oyuncusuyla 1'er yıllık yeni sözleşme imzaladı. İmza töreninde yönetim kurulu üyesi Emir Aral da hazır bulundu.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 6 oyuncusuyla yeni sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta düzenlenen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Emir Aral hazır bulundu.
Galatasaray'da oyuncular Arzu Akkurt, İrem Eren, Handan Kurğa, Eda Karataş, Benan Altıntaş ve Ecem Cumert ile 1'er yıllık yeni sözleşmeye imza attı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor