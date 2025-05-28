Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Beş Ayrılık

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda Beş Ayrılık
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu için beş oyuncusu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, ayrılan oyunculara teşekkür etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, beş oyuncuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu boyunca sarı kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Cecilia Zandalasini, Li Yueru, Julie Vanloo, Anete Steinberga ve Jisu Park ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, play-off yarı final serisinde ÇBK Mersin'e 2-0 yenilerek sezonu noktalamıştı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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