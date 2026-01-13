Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde yarın Spar Girona'yla karşılaşacak
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçında yarın İspanya'nın Spar Girona takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur üçüncü maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Girona'ya konuk olacak.
Girona kentindeki Fontajau Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde ilk turda mücadele ettiği B Grubu'nu 6'da 6 yaparak tamamlayan sarı-kırmızılı takım, ikinci turda E Grubu'nda birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Toplamda 7 galibiyet, 1 yenilgisi bulunan Galatasaray, grupta averajla ikinci sırada yer aldı.
E Grubu'na 2'de 2 yaparak başlayan Spar Girona ise toplamda 7 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. İspanyol temsilcisi, averajla Galatasaray'ın önünde liderlik koltuğunda oturuyor.