Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Elemeleri Rövanşında ACS Sepsi-SIC'i Ağırlayacak
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk ediyor. İlk maçı 81-48 kazanarak avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, elediği takdirde grup aşamasına yükselebilecek.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı ilk maçı 81-48 kazanarak büyük bir avantaj elde etmişti.
Galatasaray, Rumen temsilcisini elediği takdirde adını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasına yazdıracak.
Elenen ekip ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor