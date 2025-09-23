Haberler

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Elemeleri Rövanşında ACS Sepsi-SIC'i Ağırlayacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi elemeleri rövanşında yarın Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibini konuk ediyor. İlk maçı 81-48 kazanarak avantaj elde eden sarı-kırmızılılar, elediği takdirde grup aşamasına yükselebilecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, Rumen temsilcisini elediği takdirde adını FIBA Kadınlar Avrupa Ligi grup aşamasına yazdıracak.

Elenen ekip ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
