Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı konuk edecek

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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde iki takım da geride kalan haftalarda birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, son olarak deplasmanda Belçika'nın Kangoeroes Basket Mechelen takımını 77-50 mağlup etti.

Kaynak: AA