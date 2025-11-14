Haberler

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile Yollarını Ayırdı

Güncelleme:
Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Memnun'a emekleri için teşekkür etti.

Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring'de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır. Sayın Ekrem Memnun'a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

