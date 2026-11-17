Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 26 yaşındaki Holly Winterburn'ü kadrosuna kattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, 26 yaşındaki İngiliz şutör oyun kurucu Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandı; Winterburn Leicester Riders, London Lions ve Beşiktaş'ta forma giydi.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, İngiliz oyuncu Holly Winterburn'ü kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 yaşındaki şutör oyun kurucu ile anlaşma sağlandı.
Holly Winterburn, kariyerinde Leicester Riders, London Lions, Beşiktaş, Athinaikos Qualco ve Portland Fire'da forma giydi.
Kaynak: AA