Galatasaray'ın Juventus zaferi İtalyan basınında: 'Tarihi bir rezalet'

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkmak için oynadığı play-off ilk maçında İtalyan devi Juventus'u evinde 5-2'lik net bir skorla yendi.

Böylelikle Sarı kırmızılı takım 25 Şubat Çarşamba akşamı Torino'da oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

Juventus'un İstanbul'da aldığı bu ağır yenilgi maçın hemen ardından İtalyan spor basınında geniş yankı uyandırdı.

Gazzetta dello Sport sitesi maç sonucunu "Tarihi bir rezalet'" başlığıyla verdi. Galatasaray'ın Juventus'u 5-2'lik skorla "ezdiğini" yazan gazete, İtalyan takımın son 16 turuna çıkmak için rövanş maçında işinin zora girdiğini vurguladı.

Haberde, "Siyah-beyazlılar, Avrupa tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini aldı. Şampiyonlar Ligi play-off'larından elenmelerine bir adım kaldı" denildi.

Corriere dello Sport da "Lang'ın iki golü Juve'yi ezdi: Galatasaray beş gol attı, Siyah-beyazlılar sayısız hata yaptı" başlığını kullandı. Sitedeki haberde " Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off'larının ilk ayağında Türkiye'de Galatasaray karşısında felaket bir sonuç yaşadı" denildi ve "Rövanş maçı çok zor olacak" diye eklendi.

Tuttosport sitesindeki başlık ise "Avrupa felaketi" oldu. Juventus'un güçlü bir ilk yarıdan sonra çöktüğünü ve ciddi hatalar yaptığını yazan site, Galatasaray'ın ise bu hatalardan faydalanmayı bildiğini belirtti. "Şampiyonlar Ligi'nde Juve için acı bir gece oldu" diye yazdı.

Juventus gibi Torino merkezli olan ulusal gazete La Stampa " Juventus ikinci yarıda Galatasaray karşısında çöktü: Türkiye'de kara gece" dedi.

Gazete yorumunda "Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bu noktada bir serap gibi görünüyor" diye ekledi.

Ansa ajansı da "Rüya gibi bir ilk yarı, kabus gibi bir ikinci yarı: Juventus İstanbul'dan kırık kemiklerle döndü" dedi.

Son 16 turu için iki takıma hangi ihtimaller gerekiyor?

Sarı kırmızılı takım her türlü galibiyet ve beraberlikte adını son 16 turuna yazdırabilecek.

Juventus'un üç gollü galibiyet bulması durumunda maç uzatmalara gidecek. Eğer dört gollü galibiyet elde etmesi durumunda ise bir üst tura Juventus çıkacak.

Tur atlayan takım son 16 turunda İngiliz takımlarından Liverpool ya da Tottenham'la eşleşecek.