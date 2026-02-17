Haberler

Galatasaray'ın Juventus zaferi İtalyan basınında: 'Tarihi bir rezalet'

Galatasaray'ın Juventus zaferi İtalyan basınında: 'Tarihi bir rezalet'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı play-off ilk maçında Juventus'u 5-2 yenerek son 16 turuna bir adım daha yaklaştı. Bu sonuç, İtalyan basınında 'tarihi bir rezalet' olarak değerlendirildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna çıkmak için oynadığı play-off ilk maçında İtalyan devi Juventus'u evinde 5-2'lik net bir skorla yendi.

Böylelikle Sarı kırmızılı takım 25 Şubat Çarşamba akşamı Torino'da oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

Juventus'un İstanbul'da aldığı bu ağır yenilgi maçın hemen ardından İtalyan spor basınında geniş yankı uyandırdı.

Gazzetta dello Sport sitesi maç sonucunu "Tarihi bir rezalet'" başlığıyla verdi. Galatasaray'ın Juventus'u 5-2'lik skorla "ezdiğini" yazan gazete, İtalyan takımın son 16 turuna çıkmak için rövanş maçında işinin zora girdiğini vurguladı.

Haberde, "Siyah-beyazlılar, Avrupa tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini aldı. Şampiyonlar Ligi play-off'larından elenmelerine bir adım kaldı" denildi.

Corriere dello Sport da "Lang'ın iki golü Juve'yi ezdi: Galatasaray beş gol attı, Siyah-beyazlılar sayısız hata yaptı" başlığını kullandı. Sitedeki haberde " Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off'larının ilk ayağında Türkiye'de Galatasaray karşısında felaket bir sonuç yaşadı" denildi ve "Rövanş maçı çok zor olacak" diye eklendi.

Tuttosport sitesindeki başlık ise "Avrupa felaketi" oldu. Juventus'un güçlü bir ilk yarıdan sonra çöktüğünü ve ciddi hatalar yaptığını yazan site, Galatasaray'ın ise bu hatalardan faydalanmayı bildiğini belirtti. "Şampiyonlar Ligi'nde Juve için acı bir gece oldu" diye yazdı.

Juventus gibi Torino merkezli olan ulusal gazete La Stampa " Juventus ikinci yarıda Galatasaray karşısında çöktü: Türkiye'de kara gece" dedi.

Gazete yorumunda "Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bu noktada bir serap gibi görünüyor" diye ekledi.

Ansa ajansı da "Rüya gibi bir ilk yarı, kabus gibi bir ikinci yarı: Juventus İstanbul'dan kırık kemiklerle döndü" dedi.

Son 16 turu için iki takıma hangi ihtimaller gerekiyor?

Sarı kırmızılı takım her türlü galibiyet ve beraberlikte adını son 16 turuna yazdırabilecek.

Juventus'un üç gollü galibiyet bulması durumunda maç uzatmalara gidecek. Eğer dört gollü galibiyet elde etmesi durumunda ise bir üst tura Juventus çıkacak.

Tur atlayan takım son 16 turunda İngiliz takımlarından Liverpool ya da Tottenham'la eşleşecek.

BBC
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

üç gollü bir galibiyet ile uzatmaya yada dört gollü galibiyele turu atlar yazmışsınız gollü değil farklı yazacaksın editör kardeşim

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Inter'in Bodo/Glimt maçı için hazırladığı videoya bakar mısınız

Kulüp paylaştı, beğeni butonu çöktü
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar

Olan Kenan'a oldu!