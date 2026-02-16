Galatasaray, Juventus maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, İtalya temsilcisi Juventus ile yarın sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Juventus müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sakat oyuncusu bulunmayan Galatasaray, çalışmayı tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Juventus'u konuk edecek.