Haberler

Galatasaray, Juventus maçına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İtalya'nın Juventus takımına karşı hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Galatasaray Futbol Takımı, İtalya temsilcisi Juventus ile yarın sahasında yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan sarı-kırmızılı futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Juventus müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sakat oyuncusu bulunmayan Galatasaray, çalışmayı tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı takım, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Juventus'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek

Dünya bu darbe planını konuşuyor! Türkiye detayı epey ses getirecek
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Bağırsağı yanlışlıkla kesilmişti: Aslı Bekiroğlu son durumunu paylaştı

5. kez ameliyat olan oyuncu son durumunu paylaştı
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor