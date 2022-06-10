Galatasaray istemişti, Fenerbahçe'ye geliyor! Kanarya'nın yeni sportif direktörü belli oldu - Haberler

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Galatasaray istemişti, Fenerbahçe'ye geliyor! Kanarya'nın yeni sportif direktörü belli oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sportif direktör harekatını başlatan sarı lacivertliler Portekizli direktör Mario Branco ile anlaştı.

Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus ile sezona başlayan Fenerbahçe, transfer girişimlerine başlamadan önce sportif direktörünü kulübe kazandırmak istiyor.

BİR PORTEKİZLİ DAHA

Pedro Sepulveda'nın haberine göre, sarı lacivertliler 46 yaşındaki Portekizli sportif direktör Mario Branco ile anlaşma sağladı. Mario Branco daha önce Pontevedra, Wisla Krakow, Zaglebie Lubin, CSA Steau, Estoril, Hajduk Split, Astra Ploisesti, PAOK, Leixoes ve Famalicao'da görev yaptı.

Galatasaray istemişti, Fenerbahçe'ye geliyor! Kanarya'nın yeni sportif direktörü belli oldu

GALATASARAY İLE İSMİ ANILMIŞTI

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Domenec Torrent ile anlaşma sağlayan Galatasaray, sportif direktör direktör arayışlarına başlamıştı. Sensibile ile anlaşma yapılmadan önce Mario Branco ile de görüşülüp anlaşma sağlanamamıştı.

Galatasaray istemişti, Fenerbahçe'ye geliyor! Kanarya'nın yeni sportif direktörü belli oldu

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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