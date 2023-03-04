Galatasaray, İstanbulspor'u gole boğdu! Dünya yıldızı Zaniolo yine sahnede

Süper Lig'de haftayı BAY geçen Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-Kırmızılılar, 6-0'lık galibiyetle gövde gösterisi yaptı. Yeni transfer Zaniolo bu maçı da boş geçmedi.

Gaziantep FK'nın Süper Lig'den çekilmesi sebebiyle haftayı BAY geçen Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Aslan maçı 6-0'lık skorla kazandı.

ZANIOLO YİNE ATTI

İlk oynadığı Alanyaspor maçında gol bulan İtalyan yıldız, İstanbulspor karşılaşmasında da oyuna sonradan girip 1 gol ve 2 asist yaptı.

ASLAN DURMADI

Karşılaşmada gollerin dakikası şöyle: 8. dakikada Rashica, 19. dakikada Oliviera, 40. dakikada Gomis, 55. dakikada Emin Bayram ve 85. dakikada Zaniolo'dan ve 88. dakikada Dubois'dan geldi.