Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan çalışmada dinamik ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Maç yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta oynanacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.30'da RAMS Park'ta İstanbulspor'u konuk edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor