Haberler

Galatasaray, İspanyol Hakemle İlgili UEFA'ya Şikayette Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynanan maçta yönetimi nedeniyle İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez'i UEFA'ya şikayet etti. Teknik Direktör Okan Buruk, hakemin önemli hatalar yaptığını belirtti.

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika temsilcisi Union Saint Gilloise ile oynanan maçı yöneten İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint Gilloise ile oynadığımız maçın hakemi olan Jose Sanchez ile ilgili UEFA'ya şikayette bulundu." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında İspanyol hakemin yönetimini eleştirerek, şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Hakemin vermediği kırmızı kart çok önemli bir hata. Kırmızı kartı vermediği oyuncu (Union Saint Gilloise formasını giyen Promise David) golü attı. Onun dışında 4-5 kez herhangi tehlikeli bir sakatlık yokken oyunu durdurdu. Bu akşam da İspanyol hakem çok kötü bir maç yönetti. Kendi hatalarımızı gözden geçireceğiz ama hakemin çok kritik ve büyük bir hata yaptığını söylemek gerekiyor. Bu hata sonucunda hakemin kırmızı kart göstermediği oyuncu golü attı. Bu kadar büyük hatayı UEFA cezalandıracaktır diye ümit ediyorum."

Sahasındaki mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takım, genç savunma oyuncusu Arda Ünyay'ın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamıştı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Piyasaları hareketlendiren iddia: Kazak grup Türkiye'de dev bir bankaya talip oldu

Piyasalar yangın yeri: Türkiye'de hizmet veren dev banka satılıyor
Kocaelispor evinde fırtına gibi! Adeta gol yemeyi unuttular

Bu takım değil yenilmek, kendi sahasında gol bile yemiyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp kemikleri çıkardılar

Altın bulmak için 600 yıllık mezarları kazıp bakın ne çıkardılar
Galatasaraylı futbolcular sahaya adım atar atmaz Kadıköy alev aldı

Bütün ülke bu maçı bekliyor! İşte Kadıköy'ün alev aldığı anlar
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da liderliğini kaybetti

Avrupa devleri tek tek dökülüyor! 3 takım da zirveyi kaybetti
Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın

Türkiye 230'uncusu atanamayan öğretmene gelen teklife bakın
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Kamyonun çarptığı anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti

Sadece 4 yaşındaydı! Annenin çığlıkları yürek dağladı
Tarafını belli etti! Batshuayi'nin dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım

Tarafını belli etti! Dev derbi öncesi yaptığı paylaşımı görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.