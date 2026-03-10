Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Galatasaraylı Gabriel Sara, Beşiktaş maçının ardından gelen tepkiler sonrası Instagram hesabını kapattı.
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Beşiktaş maçının ardından aldığı tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kararı kısa sürede gündem oldu.
MAÇ SONRASI TEPKİLER ARTTI
Beşiktaş karşılaşmasının ardından bazı taraftarların performansına yönelik eleştirilerde bulunduğu Gabriel Sara, sosyal medyada gelen yorumların ardından dikkat çeken bir adım attı.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Brezilyalı futbolcu, aldığı tepkilerin ardından Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Sara'nın sosyal medya hesabını kapatması futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.