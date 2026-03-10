Haberler

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaraylı Gabriel Sara, Beşiktaş maçının ardından gelen tepkiler sonrası Instagram hesabını kapattı.

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, Beşiktaş maçının ardından aldığı tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kararı kısa sürede gündem oldu.

MAÇ SONRASI TEPKİLER ARTTI

Beşiktaş karşılaşmasının ardından bazı taraftarların performansına yönelik eleştirilerde bulunduğu Gabriel Sara, sosyal medyada gelen yorumların ardından dikkat çeken bir adım attı.

Galatasaray'ın yıldızından Liverpool maçı öncesi şoke eden hareket

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Brezilyalı futbolcu, aldığı tepkilerin ardından Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Sara'nın sosyal medya hesabını kapatması futbolseverler arasında da geniş yankı uyandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

İran'ın 2. füzesi sonrası NATO'dan Türkiye'ye jet askeri destek
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Liverpool'u elerlerse bayram edecekler
İran ateşkes için tek bir şart sundu

İran ateşkes için tek bir şart sundu
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal

Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
Dursun Özbek'ten Liverpool maçı için tarihi karar

Liverpool'u elerlerse bayram edecekler
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu

Yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Trump'ın savaş mesajı altını yeniden yukarı taşıdı

Trump'ın mesajı altını uçurdu