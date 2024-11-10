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Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı

Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
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Galatasaray'da sakatlıktan yeni dönen ve Samsunspor maçına ilk 11'de başlayan Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkmadı ve yerini Victor Nelssson'a bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından bir sakatlık daha geldi.

JAKOBS SAKATLANDI

Sakatlıktan yeni dönen Ismail Jakobs, maçın ikinci yarısı öncesi sakatlandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jakobs, ikinci yarı başlamadan önce sakatlığı sebebiyle yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

RİSKE EDİLMEDİ, İKİNCİ YARIYA ÇIKMADI

BeIN Sports'un haberine göre; Ismail Jakobs, hafif bir sakatlığı olduğu gerekçesiyle oyundan alındı ve teknik heyet tarafından riske edilmedi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Batshuayi nin gol atması özel olmuş. Kuşları özel olarak acıtmış olmalı ;) ;)

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Haber YorumlarıSY:

FIFA logosunu hakemin elinden alın ve göğsüne F.Bahçe logosu yapıştırın!!!

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Haber Yorumlarısamsun uydu:

boş yapmayın hangi takım samsunspor un yapabildiğini yapti adil olun

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