Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i üzen istatistik

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i üzen istatistik
Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol serisi Monaco mağlubiyetiyle sona erdi. 26 yaşındaki golcü, son 8 Avrupa maçında toplam 12 gol atmıştı ancak Monaco karşısında skor üretemedi.

  • Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki üst üste 8 maçlık gol serisi sona erdi.
  • Victor Osimhen, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta toplam 12 gol kaydetmişti.
  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olurken, sarı-kırmızılıların formda golcüsü Victor Osimhen'in tarihi serisi de bu maçla birlikte durdu.

Osimhen, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçta tam 6 kez gol atmış, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta skora katkı vermeyi sürdürmüştü. Böylece 26 yaşındaki yıldız, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta toplam 12 gol kaydederek dikkat çeken bir istatistik yakalamıştı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI AMA GOL BULAMADI

Monaco deplasmanında 90 dakika sahada kalan Osimhen, rakip savunmayı zorlamasına rağmen skoru değiştiremedi ve üst üste 8 maçlık gol serisi sona erdi.

Galatasaray adına Avrupa'daki en istikrarlı gol dönemlerinden birini yaşayan Nijeryalı forvet, Monaco karşısında istediğini alamadı.

Terör örgütü için yolun sonu göründü! ABD'den 'Bu iş bitti' mesajı

Yolun sonu göründü! ABD'den "Hayalleri unutun, bu iş bitti" mesajı
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

bu site b.. kunu çıkardı, ne haber almış osimhen

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLegend ishere:

Osimenden Kahreden haber derken gene sakatlandımı acaba dedim. Bumu kahreden haber. Dün galatasarayda eksik vardı. İyi topta oynayamadı. Uğur canın ani oyundan çıkışı Günay'ın direk pozisyona girişi tam saçmalıktı. Okan efendi çekirge gibi zıp zıp zıplayacağına oyuna giren günayı mınakonun teknik direktörü ile muhatap etmesin. Çocuğu demoralize etti. Mınako 2 yarı çok pozisyon kaçırdı yoksa durum vahim abdurrahimdi. Kısacası maç tad vermedi.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
