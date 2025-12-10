Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i üzen istatistik

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olurken, sarı-kırmızılıların formda golcüsü Victor Osimhen'in tarihi serisi de bu maçla birlikte durdu.

Osimhen, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçta tam 6 kez gol atmış, bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçta skora katkı vermeyi sürdürmüştü. Böylece 26 yaşındaki yıldız, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta toplam 12 gol kaydederek dikkat çeken bir istatistik yakalamıştı.

90 DAKİKA SAHADA KALDI AMA GOL BULAMADI

Monaco deplasmanında 90 dakika sahada kalan Osimhen, rakip savunmayı zorlamasına rağmen skoru değiştiremedi ve üst üste 8 maçlık gol serisi sona erdi.

Galatasaray adına Avrupa'daki en istikrarlı gol dönemlerinden birini yaşayan Nijeryalı forvet, Monaco karşısında istediğini alamadı.