Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı
Galatasaray'da sakatlıkları ve performansı nedeniyle eleştirilen Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı kampına katıldı. Ancak yıldız oyuncunun henüz hiçbir antrenmanda yer almadığı belirtildi. Jakobs'un sakatlık geçmişi ve özel hayatı nedeniyle baskı altında olduğu ve Botsvana ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

  • Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı kampında hiçbir antrenmanda yer almadı.
  • Ismail Jakobs, Galatasaray'da sakatlıklar nedeniyle toplam 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 31 maçta forma giyemedi.
  • Ismail Jakobs'un, Senegal'in Botsvana ile oynayacağı maçta ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

Galatasaray'da son dönemde performansı ve sakatlıklarıyla eleştirilen Ismail Jakobs, Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı kampına katıldı. Ancak yıldız futbolcudan henüz sahada bir iz görülmedi.

SAKATLIKLAR CAN SIKTI

Galatasaray'ın toplam 9 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, sarı-kırmızılı forma altında sık sık yaşadığı sakatlıklarla gündeme geldi. Jakobs, bu süreçte toplam 133 gün sahalardan uzak kaldı ve 31 maçta forma giyemedi.

ÖZEL HAYATI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Galatasaray ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun, özel hayatı nedeniyle de yönetimden uyarı aldığı iddia edildi. Türk kız arkadaşından ayrılmasının ardından yaşanan bu gelişmeler, oyuncunun üzerindeki baskıyı artırdı.

SENEGAL KAMPINDA ANTRENMAN YOK

Wiwsport'un haberine göre, pazartesi günü başlayan Senegal Milli Takımı kampında Ismail Jakobs, şu ana kadar hiçbir antrenmanda yer almadı. Jakobs'un kafilede bulunduğu ancak antrenmanlardaki yokluğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.

İLK 11 BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Tüm bu belirsizliklere rağmen Ismail Jakobs'un, Senegal'in Botsvana ile oynayacağı maçta ilk 11'de sahaya çıkmasının beklendiği aktarıldı.

mardinli yiğit:

türk kızının da para için yemeyeceği şey yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Ugur Aydin:

validenle karıştırma herkesi

yanıt2
yanıt0

title