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Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok

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Galatasaray, Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini açıkladı. Morata'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız golcü Fenerbahçe derbisinde de forma giyemeyecek.

Süper Lig devi Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini duyurdu.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Eleme Turu'nda oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan Álvaro Morata'nın sponsor hastanemiz Medicana'da çekilen MR'ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.

Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup; yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynadığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Morata, maçın son anlarında oyundan çıkmış ve yerini Efe Akman'a bırakmıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisinde yok
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSer_hat:

Oynamasın geçen dönem Morata mı vardı.Kadıköyde darmadağın yaptı Osimhen tek başına.Hakem olmasa 5-6 olacaktı maç.Yeterki adam gibi top oynasın gs....

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Oynar sıkılmayın da. Adam ilk çıktığı maçta topla bile buluşamadı. Unutmuş sanırım.

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Haber YorumlarıMGk:

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Haber YorumlarıSami İşgören:

3.4 HAFTA yokda niye aldınız ozaman kasadaki para soktumu sizi?

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Daha bir maç olmadı yoksa Sakat topçuyu mu kakalayıp itelediler GS ye :))

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Zaten varlığının bir anlamı yok ki İcardi nin oynadığının yarısını bile oynayamaz bu kronik boş Morata.

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